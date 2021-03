Coronaregeln : Landkreise machen Unterschiede bei Einreise-Regeln

Ludwigslust-Parchim erlaubt Gästen aus Risikogebieten kein Frei-Testen nach fünf Tagen, Nordwestmecklenburg schon.

Parchim | Leere Hotelbetten und verwaiste Ferienwohnungen sind in diesen Wochen keine Seltenheit. Nur wenige Dienstreisende übernachten in Mecklenburg-Vorpommern und sorgen somit für Einnahmen bei Vermietern und Hotelbesitzern. Und manchmal scheitern auch diese Buchungen. „Unser Landkreis legt die Einreise von Personen aus Risikogebieten so aus, dass wir gegenü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.