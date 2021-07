Kirch Stück : Landesjugendjazzorchester zu Gast in der St. Georg Kirche

An diesem Abend werden Spenden für die Aufhängung der neuen Glocken gesammelt.

Kirch Stück | Der Förderverein der Kirche zu Kirch Stück setzt seine Veranstaltungsreihe 2021 am kommenden Mittwoch, 28. Juli, fort. In der Kirche St. Georg werden das Landesjugendjazzorchester Mecklenburg-Vorpommern unter der Leitung von Michael Leuschner und dem Solisten am Vibraphon Christopher Dell das Konzert „Good Vibes“ geben. Los geht es um 19.30 Uhr. Da...

