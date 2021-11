Mecklenburg-Vorpommern : Landesjugendchor MV singt in Schwerin und Rostock

Am kommenden Wochenende sind zwei Konzerte unter dem Motto „Nein - Krieg, Frieden - ja“ geplant.

Rostock/Schwerin | Unter dem Motto „Nein - Krieg, Frieden - ja“ gastiert der Landesjugendchor MV unter der Leitung von Daniel Arnold am Wochenende in Schwerin und in Rostock. Der Chor tritt am Sonnabend um 20 Uhr in der Propsteikirche St. Anna in Schwerin und am Sonntag um 17 Uhr in der Nikolaikirche Rostock auf. Auf dem Programm steht die Friedensmesse „The Armed Ma...

