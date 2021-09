Sport in Schwerin : Läufer Paddy Paul sammelt 800 Euro für Unicef

Die Spendensammlung am Pfaffenteich startet am Sonnabend. Sportler Paddy Paul unterstützt die Schweriner Initiative.

Schwerin | Den ärmsten Kindern in aller Welt helfen, diesem Anliegen hat sich die Schweriner Unicef-Gruppe verschrieben. Zu ihren wichtigsten Aktionen gehört der alljährliche Unicef-Spendenlauf um den Pfaffenteich. Am kommenden Sonnabend, 18. September, wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig um 10 Uhr am Pfaffenteich-Südufer den Startschuss geben. Allerdings ...

