Kurioser Unfall in Schwerin : Senior verliert Kontrolle über sein Auto und landet im Blumenbeet

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Montagmittag in der Schweriner Innenstadt. Der 89 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerin | Anwohner und Passanten staunten nicht schlecht. Am Montagmittag landete ein Fahrzeug in einem Blumenbeet in der Moritz-Wiggers-Straße in Schwerin. Ein Kleinwagen mit einer deutlich demolierten Front stand in der kurzen Passage zwischen Pfaffenteich und Paulskirche. Laut ersten Erkenntnissen befuhr der 89-jährige Fahrer die Moritz-Wiggers-Straße in ...

