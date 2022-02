Kunstverein Schwerin : Ausstellung „danger lurks in every cut“ ab 11. Februar

Die Ausstellung zeigt Stücke aus ungewöhnlich weichen Materialien – eine Metapher für Brüchigkeit, Fragilität, aber auch Veränderbarkeit.

Schwerin | Am Freitag der kommenden Woche eröffnet der Kunstverein Schwerin im E-Werk eine neue Ausstellung. Die Gruppenschau „danger lurks in every cut“, zu deutsch etwa: „Die Gefahr lauert in jedem Schnitt“, beinhaltet Arbeiten von Hannah Bohnen, Anna Grath und Daniel Hörner. Weiterlesen: E-Werk soll kulturelles Zentrum werden Auch Kunstvereine im...

