Kultur in Schwerin : Werk3 startet mit Komödie

Verspäteter Saisonstart: Ab Sonnabend darf auf Schwerins kleinster Bühne wieder gespielt werden. Los gehts mit dem Schauspiel „Vier linke Hände“.

Schwerin | Nach der coronabedingten Schließzeit beginnt auf Schwerins kleinster Bühne Werk3 am Domwinkel wieder die Spielzeit. Los geht es am Sonnabend, 12. März, mit der Komödie „Vier linke Hände“. Zu erleben sind die Schauspieler Brigitte Peters und Lemmi Lembcke in Höchstform in dem urkomischen Stück. Die Sonnabend-Vorstellung ist allerdings schon ausverkauft...

