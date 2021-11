Kreativmesse des Amtes Crivitz : Ein Schauplatz der kreativen Ideen

Ein Schauplatz kreativer Ideen - das war erneut die mittlerweile 4. Kreativmesse des Amtes Crivitz am vergangenen Sonnabend in der Sporthalle Leezen.

Leezen | Ein Schauplatz kreativer Ideen - das war erneut die mittlerweile 4. Kreativmesse des Amtes Crivitz am vergangenen Sonnabend in der Sporthalle Leezen. Fast 40 Aussteller waren zu Gast, verwandelten die Halle in ein buntes Potpourri aus Farben, Düften und Materialien. Aquarell-, Öl- und Acrylmalereien, feines Porzellan, Filz- und Lederarbeiten, handg...

