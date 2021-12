Neuer Betreiber für Supermarkt : Konsum eröffnet in Plate

Nach einem Inhaberwechsel öffnet der Markt in der Störstraße wieder. Betreiber setzten vor allem auf regionale Produkte.

Plate | Schon vor der Öffnung bildete sich eine Schlange vor dem Einkaufsmarkt in Plate. Gut 10 bis 15 Menschen standen vor der Tür des Konsums, bevor dieser zum ersten Mal in der Gemeinde öffnete. Nach einem Betreiberwechsel und einer kurzen Umbauphase können die Bürger nun in der Störstraße wieder einkaufen gehen. Und das wurde gleich super angenommen. ...

