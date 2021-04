Corona in Schwerin : Kommt jetzt der Schwerin-Lockdown?

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt steigt und steigt – Oberbürgermeister Rico Badenschier hat schärfere Maßnahmen angedeutet.

Schwerin | Die Corona-Situation in der Landeshauptstadt ist so schlimm wie nie zuvor. Zumindest wenn nur die Sieben-Tage-Inzidenz betrachtet wird. Und die ist für Entscheidungen der Politik noch immer der maßgebende Wert. Mit einer Inzidenz von 180,9 hat Schwerin am Mittwoch einen neuen Höchstwert feststellen müssen. Zudem gab es mehr als 50 Neuinfektionen. Scho...

