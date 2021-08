Flohmarkt : Gebrauchte Kinderkleidung im Uelitzer Pfarrhaus

Kindermode, Umstandskleidung und vieles mehr bieten Kristin Gatscha und ihr Team beim Kleiderflohmarkt am Sonnabend im Pfarrhaus an. Zusätzliche Einkauftage in der Woche buchbar.

Uelitz | Ein Pullover fast wie neu. Eine Jeans ohne Gebrauchsspuren und ein paar Gummistiefel, nicht ganz frisch, aber durchaus noch gut aufzutragen. Dinge, die eine zweite Chance bekommen sollen, wurden in den vergangenen Tagen wieder im Uelitzer Pfarrhaus gesammelt. Am Sonnabend, 28. August, sollen sie dann beim Kinderbekleidungsmarkt für den sprichwörtliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.