Schwerin : Kita Sonnenschein: Kinder in Quarantäne

Mitarbeiterin wurde positiv auf Coronavirus getestet. In der Stadt gibt es vier Anbieter für kostenlose Schnelltests.

Schwerin | In der Landeshauptstadt ist eine weitere Kindertagesstätte von einer Quarantäne betroffen. Nach Angaben der Stadt wurde eine Mitarbeiterin der Kita Sonnenschein positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Kindergartenkinder, die am Montag, Dienstag oder Mittwoch in der Einrichtung waren, müssen nun in eine 14-tägige Isolation gehen. Von den Ergebnissen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.