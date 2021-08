Seehof : Feierliche Eröffnung der Kita Seerabauken

Die ersten Jungen und Mädchen dürfen die Kita schon seit 1. August besuchen. Nicht nur die Kinder und ihre Eltern sind begeistert, auch Träger, Gemeinde und Landkreis sind zufrieden.

Seehof | „Ende gut, alles gut.“ So fasst Claus Wergin, Bürgermeister der Gemeinde Seehof, den Bau der neuen Kita Seerabauken zusammen. Hinter ihm erhebt sich der Neubau in der Straße Am Zeltplatz in Seehof. Dort haben sich zur feierlichen Eröffnung Eltern, Kinder sowie zahlreiche Menschen, die einen Anteil an dem Projekt hatten, am Freitagnachmittag versammelt...

