Kita Bremer Stadtmusikanten : Kinder können auf Kuscheltierjagd in Pampow gehen

Die Kita Bremer Stadtmusikanten ruft die Kinder in Pampow auf, auf Kuscheltierjagd zu gehen. Dabei kann jeder der Lust hat mitmachen.

Pampow | Die Kita „Bremer Stadtmusikanten“ in Pampow startet im April eine ganz besondere Suche im Ort, bei der sich Kinder auf die Suche nach Kuscheltieren machen können. „Der Sinn dahinter ist es nach dem trüben Winter die Kinder raus an die frische Luft zu locken“, erklärt Jennifer Ring von der Kita Bremer Stadtmusikanten in Pampow. Dazu sollen die Kinde...

