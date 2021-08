Ausbildungsstart 2021 : Kein Kaltgetränk ohne Schweriner Unternehmen Schoeller

Zweiter Live-Bewerbertag öffnete Türen bei führendem Anbieter von Mehrweg-Transportverpackungen. Das Unternehmen hat noch freie Ausbildungsplätze zu vergeben.

Schwerin | Coca Cola, Fritz, Gerolsteiner, diverse Sorten Bier – beliebte Getränke stehen in vielen Supermärkten in praktischen wiederverwertbaren Transportkisten. Nur wenige wissen, dass diese in Schwerin produziert werden. Genauer gesagt in Sacktannen: bei Schoeller Allibert, dem führenden Anbieter in diesem Segment. Nachwuchssuche durch Corona erschwert ...

