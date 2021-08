Lista-Literaturclub lädt ein : Lesung mit Musik zu Werken von Anna Seghers in Schwerin

Der Lista-Literaturclub lädt am 11. September in den Campus am Ziegelsee ein. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung hat nun begonnen.

Schwerin | Der Kartenvorverkauf ist gestartet. Am Sonnabend, 11. September, um 15.30 Uhr lädt der Lista-Literaturclub zur musikalisch-literarischen Veranstaltung „Anna Seghers in Mexiko oder Anna mit der Kordel“ auf den Campus am Ziegelsee in Schwerin ein. Werke aus dem Exil Volker Weidermann hat die Schriftstellerin in seinem Buch „Brennendes Licht“ wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.