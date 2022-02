Karneval rund um Schwerin : Narren sind schon jetzt in Aschermittwoch-Stimmung

Weiberfastnacht und Rosenmontag bleiben leise im Schweriner Umland. Die Karnevalisten werden auch diese Höhepunkte nicht feiern. Alle legen die Hoffnung auf den 11.11. Einige senden Signale über die sozialen Medien.

Crivitz/Sülstorf | Bunte Luftballons so weit das Auge reicht, geschmückte Tanzsäle, kostümierte Gäste, viel Geschunkel und gute Laune. Alles lange her. Alles sehr ersehnt. Doch auch in diesem Jahr werden die tollen Tage vor dem Aschermittwoch ungewohnt leise sein im Schweriner Umland. „Es wird nichts passieren. Die Corona-Landesverordnung lässt nichts zu. Wir haben gar ...

