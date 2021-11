KIW in Schwerin : Stadt schmeißt Investor für „Vorwärts“-Gelände raus

Die Stadtvertretung lehnte es ab, das Objekt noch länger für den Architekten Ulrich Bunnemann zu reservieren.

Schwerin | Nach kontroverser Debatte haben die Stadtvertreter entschieden: Die so genannte Anhandgabe – eine Art Reservierung – des Areals des ehemaligen Kraftfahrzeuginstandsetzungswerks „Vorwärts“ (KIW) im Mittelweg an den Architekten Ulrich Bunnemann soll nicht verlängert werden. Einen entsprechenden Vorschlag hatte die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.