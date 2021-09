Jedermannrennen : Hunderte Radfahrer auf den Straßen in der Lewitz

Das Jedermann-Radrennen durch das Schweriner Umland sorgt am 19. September für gesperrte Straßen.

Plate/Friedrichsmoor | Der Plan steht. Die Streckenposten wissen Bescheid. Und auch die Baken für die umfangreichen Straßensperrungen sind bestellt. Am 19. September werden die Straßen in der Lewitz wieder in Rennstrecken für Radfahrer verwandelt. Keine Autos, dafür aber hunderte Radfahrer, die sich durch Peckatel, Plate, Banzkow, Mirow, Goldenstädt, Friedrichsmoor, Tramm, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.