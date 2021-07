Corona-Pandemie : Inzidenz steigt in Schwerin auf 22

Neun Neuinfektionen an einem Tag: Feriencamp und Reiserückkehrer als Ursachen

Schwerin | Am Freitag wurden dem Schweriner Gesundheitsamt neun Neuinfektionen gemeldet. Das gab die Stadtverwaltung am Nachmittag bekannt. Vor allem Reiserückkehrer seien infiziert. Die Inzidenz steigt auf 22. OB Rico Badenschier: Kontakte reduzieren Das aktuelle Infektionsgeschehen stehe unter anderem im Zusammenhang mit einem Ferienfreizeitcamp in Westm...

