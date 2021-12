Kultur im Schweriner Umland : Evemarie und Frank Löser veröffentlichen Sagenbuch zur Insel Poel

Das Göhrener Autoren-Paar hat sich in diesem Jahr dem Ostseebad nahe Wismar gewidmet und mit Einwohnern auch einige Geschichten ins Plattdeutsche übersetzt.

Göhren/Kirchdorf | Seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Generationen, erzählen sich die Insulaner vom Klabautermann, der Dükermutter oder auch vom wilden Jäger. Die Sagen sorgten einst für Unterhaltung in gemütlichen Runden am warmen Ofen in den Wintertagen. Und das sollen sie nun auch wieder tun. Aber nicht erzählt, sondern vorgelesen. Lesen Sie auch: Neue Sagen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.