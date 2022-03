Corona-Regeln in Schwerin : Ins Mecklenburgische Staatstheater nun mit medizinischer Maske statt FFP2

Aufgrund der Lockerungen der Corona-Maßnahmen kann im Mecklenburgischen Staatstheater nun auch eine einfache medizinische Maske getragen werden.

Schwerin | Wieder leichter atmen und keine teuren FFP2-Masken besorgen. Der Theaterbesuch in Schwerin wird ein Stück einfacher. Facebook Iframe Ab sofort ist das Tragen einer FFP2-Maske in den Vorstellungen des Mecklenburgischen Staatstheaters nicht mehr Pflicht. Stattdessen genügt eine medizinische Maske in allen öffentlichen Bereichen des Theaters sowi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.