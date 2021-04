Schwerin : In der Alten Brauerei gibt es wieder Ärger

Erneut beschweren sich Wohnungseigentümer über Baumängel und fordern ein Eingreifen der Stadt

Schwerin | Falsch eingebaute Brandschutztüren, zu tiefe Decken in Küche, Bad und Teilen des Schlafzimmers, Panorama-Fenster ohne Sicherheitszertifikat – die Mängelliste, die Jan Grundmann aufmacht, ist lang. An seiner Eigentumswohnung in der Alten Brauerei hat der Schweriner nach eigenen Angaben bislang wenig Freude. Auch die Außenanlagen seien nicht wie vereinb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.