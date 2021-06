Rosen blühen in Schwerin : In Hartwig Richters Garten sang schon Nino de Angelo

Leser zeigen ihre Gärten: Der Rentner pflegt in seinem Schweriner Kleingarten ein beeindruckendes Rosengewächs. Seine Ramblerrosen sind schon mehrere Meter hoch.

Schwerin | Es ist sein Lieblingsplatz in seinem Garten: Der hängende, weiße Stuhl, der an einem alten Kirschbaum befestigt ist. Das Besondere: Um den Kirschbaum ranken sich dutzende Rosen entlang. Hartwig Richter schaukelt praktisch in seinem eigenen Rosenhain. „Ich habe jeder Blüte einen Namen gegeben“, sagt der Rentner. Sein Garten ist kein Unbekannte...

