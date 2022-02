Nach Schließung des Jugendclubs : In Demen soll es wieder ein Freizeitangebot für Kinder geben

Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sind jeden Dienstag zum Spielenachmittag eingeladen. Die Idee dazu hatte Ute Weigert, die für die Umsetzung auch noch um Unterstützung bittet.

Demen | Seit der Jugendclub in der Gemeinde geschlossen ist, fehlt es schlichtweg an ausreichend Freizeitangeboten für die Kinder und Jugendlichen in Demen. Dies soll sich nun ändern. Denn Ute Weigert möchte einen Spielenachmittag ins Leben rufen, der jeden Dienstagnachmittag stattfinden soll. Lesen Sie auch: Demen will Dorfmittelpunkt beleben „Ich ha...

