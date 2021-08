Tour durch Ludwigslust-Parchim : Impfbus macht am Europahaus in Dümmer Halt

Jeder kann ohne Termin vorbeikommen.

Dümmer | Am Freitag, dem 20. August, kommt der Impfbus des Landkreises Ludwigslust-Parchim nach Dümmer. In der Zeit von 9 bis 11 Uhr stehen die Mitarbeiter am Europahaus bereit. Jeder kann sich hier ohne Termin und ohne Voranmeldung seinen Piks abholen. Angeboten werden die Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Weiterlesen: Jetzt schickt der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.