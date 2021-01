Corona : 21 Neuinfektionen im Pflegeheim „Im Casino“

Der Inzidenzwert steigt in Schwerin wieder an. Grund dafür ist auch ein Corona-Ausbruch in einem Altenheim.

Schwerin | Allein 21 der 32 Neuinfektionen am Dienstag kamen laut Stadtverwaltung aus dem Pflegeheim „Im Casino“ in der Pfaffenstraße. Flächendeckende Tests wurden zuvor für das Pflegeheim vom Gesundheitsministerium angeordnet. Durch die vielen positiv getesteten,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.