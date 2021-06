Photovoltaikanlagen in Pinnow : Im Kieswerk soll ein 20 Hektar großer Solarpark entstehen

Gemeindevertreter entscheiden sich für eine Fläche in Pinnow-Süd, die noch nicht renaturiert wurde. Bürger und Gemeinde profitieren von Einlagen und Gewerbesteuern. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant.

Pinnow | Lübesse hat bereits einen, zwischen Tramm und Göhren wird momentan der zweitgrößte in Deutschland gebaut, in Holthusen wird noch über einen diskutiert – im Schweriner Umland entstehen immer mehr Solarparks. Nun laufen auch in Pinnow die ersten Planungen für Photovoltaikanlagen auf dem Gelände des Kieswerkes. Weiterlesen: Spatenstich für Mega-Solarp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.