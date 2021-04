Hundekot in Schwerin : Haufenweise Ärger auf den Gehwegen

Seit Beginn der Pandemie hat die Zahl der Hunde in Schwerin und auch ihr Dreck zugenommen.

Schwerin | Ein kleines rotes Fähnchen flattert über dem Hundekothaufen in der Puschkinstraße. Offensichtlich haben genervte Anwohner Wimpel gebastelt und stecken sie in tierische Hinterlassenschaften, um andere Passanten zu warnen und vielleicht auch den betreffenden Hundehaltern ein schlechtes Gewissen zu machen. Zwar hatte sich in den vergangenen Jahren das Pr...

