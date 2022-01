Schwerin : Hochsensible Menschen finden Hilfe bei der KISS

Wer empfindlich auf Reize aus der Umwelt reagiert, ist nicht alleine. Er findet Hilfe in einer Gruppe Gleichgesinnter.

Schwerin | Wer hoch sensibel auf seine Umwelt reagiert und so im Alltag beeinträchtigt ist, findet Unterstützung in der gleichnamigen Selbsthilfegruppe in Schwerin. Sie sucht derzeit weitere Betroffene und Mitstreiter. Die Gruppe soll wir einen geschützten Raum bieten zum Austausch über alltägliche Herausforderungen, Wahrnehmungen, Reizüberflutung und den Umg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.