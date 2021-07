Plate : Opa meldet sich zu herrenloser Kleidung an der Stör

Ein Missverständnis zwischen den Großeltern hatte dazu geführt, dass Kleidung am Ufer bei Plate liegenblieb. Die Polizei startete sogar schon eine Suchaktion.

Plate | Aufatmen und Erleichterung bei den Polizeibeamten in Sternberg. Denn nachdem herrenlose Kleidung am Störufer bei Plate gefunden wurde und dem eine große aber erfolglose Suchaktion folgte, gibt es nun Entwarnung. Am Freitagmorgen hat sich ein 69-jähriger Mann bei der Polizei in Sternberg gemeldet und mitgeteilt, dass ihm und seiner Enkelin die gefunden...

