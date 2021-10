Herbstfeuer : Pampow und Sukow begrüßen die kalte Jahreszeit

Am Sonnabend laden die Gemeinden zum gemütlichen Beisammensein ein.

Pampow/Sukow | So langsam möchte Pampow wieder zum Alltag zurückkehren. Vor allem was die Feste und Veranstaltungen betreffen. Deshalb plant die Gemeinde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr am kommenden Wochenende das traditionelle Herbstfeuer durchzuführen. „Es wird kein Festzelt geben und auch nicht so groß ausfallen“, sagt Bürgermeister Frank Gombert. Abe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.