Helios Kliniken Schwerin : Chefarzt-Wechsel auf der Gastroenterologie

Der neue Spezialist für Magen, Darm und Co. kommt aus Mannheim und heißt Dr. Daniel Schmitz. Der Verdauungs-Experte hat auch Erfahrung mit Krebspatienten.

Schwerin | Nachdem erst Ende Februar bereits drei Chefarzt-Stellen in den Helios Kliniken Schwerin neu besetzt wurden, folgt nun der nächste Neuzugang beim Maximalversorger. Mit Dr. Daniel Schmitz kommt aus Mannheim ein neuer Chefarzt der Gastroenterologie – also ein Spezialist für den Verdauungstrakt – in die Landeshauptstadt. „Dr. Schmitz ist ein erfahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.