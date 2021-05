Verkehr in Schwerin : Stadt will Anwohnerparkzonen erweitern

Hauptausschuss gibt grünes Licht für neues Parkraumkonzept. Höhere Parkgebühren im Gespräch

Schwerin | Parkplätze sind in Schwerin rar. Vor allem für Anwohner der Innenstadt von der Feldstadt bis zur Schelfstadt beginnt allabendlich zum Feierabend eine nervenzehrende Stellplatzsuche. Bei Großveranstaltungen in der Kongresshalle oder auf der Freilichtbühne wird im Umfeld vielfach wild geparkt. Und in der Sommersaison finden Urlauber selbst auf dem Großp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.