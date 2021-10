Hardrock in Schwerin : AC/DC-Drummer im Speicher

Chris Slade kommt in die Landeshauptstadt. Gemeinsam mit seiner Band tritt er am 22. Oktober auf. Am 23. Oktober folgt Folk-Rock im städtischen Club, am Tag darauf gibt es eine musikalische Lesung.

Schwerin | Er hat in der Hardrock-Band AC/DC den Takt vorgegeben, ebenso bei Manfred Mann oder in der Band Uriah Heep: Chris Slade ist einer der ganz Großen in der Szene. Der Drummer kommt mit seiner Band Timeline am Freitag, 22. Oktober, nach Schwerin in den Speicher. Zu hören sind neben den Ohrwürmern der großen Rockbands auch Anekdoten aus den 50 Jahren, d...

