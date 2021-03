Kita Holthusen : Mit guter Laune durch die Krise

Team und auch Besucher der Kita Gänseblümchen Holthusen meistern die schwere Zeit mit Bravour

Holthusen | Ein lautes Lachen begleitet von reichlich Kindergeschnatter ist schon an der Eingangspforte zu hören. Die Mädchen und Jungen der „Kita Gänseblümchen“ in Holthusen haben sich warm angezogen und nehmen in Zweierreihe Aufstellung. Ziel des aktuellen Ausflugs ist eine der nahegelegenen Baustellen. Bagger angucken, frische Luft schnappen und nebenbei auch ...

