Ärger vor neuem Schuljahr in Schwerin : Grundschulen in der Stadt lehnen Dutzende Anmeldungen ab

Vor Wochen haben Eltern ihre Kinder an Wunschschulen angemeldet. An diesen Einrichtungen in Schwerin war die Nachfrage am größten und darum gab es diesmal für viele Erstwünsche eine Absage.

Schwerin | Dutzende Eltern in Schwerin mussten in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.