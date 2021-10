Crivitz : Grünschnittentsorgung: Forst und Stadt diskutieren Alternativen

Äste und Gestrüpp entsorgt die Kommune im eigenen Wald, doch das soll bald ein Ende haben. Bürgermeisterin will neue Lager- und Entsorgungsmöglichkeiten prüfen lassen.

Crivitz | Hecken, Sträucher, Bäume. Davon gibt es reichlich in der Stadt Crivitz. Ein Pluspunkt für Natur und Menschen. Doch es bedeutet auch Arbeit. Regelmäßig muss das öffentliche Grün auch gepflegt werden. Übrig bleiben viele Äste, Stämme und auch so manche Wurzel. „Wir haben in der Stadt momentan keinen Platz, wo wir den Grünschnitt lagern könnten und so ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.