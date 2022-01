Großes Interesse in Schwerin : Workshop warnt vor „braunen Verführern“

Die Anmeldezahlen für einen Workshop, der vor rechten Anwerbestrategien warnt, bekommt Zulauf aus dem ganzen Land. Daniel Trepsdorf zieht Verbindungen zu den Corona-Demos

Schwerin | Als Marie Witt an der Tür des Jugendclubs Dr. K. klopft, ist sie enttäuscht. Die Tür bleibt verschlossen. Die 23-jährige Sozialarbeiterin setzte sich am Morgen in Anklam in ihr Auto und wollte an einem Workshop in der Landeshauptstadt teilnehmen. Das Thema: „Braune Verführer – Rechtsextreme Anwerbestrategien bei Jugendlichen“. Für dieses Thema machte ...

