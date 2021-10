Gemeinde lädt ein : Bei Livemusik über den Flohmarkt in Seehof stöbern

Verschiedene Stände werden rund um den Dorfplatz, im Eschenweg und in der Seestraße aufgebaut. Interessierte können sich noch anmelden

Seehof | Es kann getrödelt, gestöbert und gefeilscht werden, dazu spielen Musiker und auch die Feuerwehr ist vor Ort. Die Gemeinde Seehof will am Sonnabend, 16. Oktober, den Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus beleben und lädt alle Einwohner und Gäste von 10 Uhr an zu einem großen Flohmarkt mit Konzert ein. Gäste gestalten Veranstaltung mit Die Veranstal...

