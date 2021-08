Seefeld : Lottihof lädt zur großen Jubiläumsfeier auf dem Gnadenhof

2020 fiel die große Sause zum 10-jährigen Bestehen coronabedingt aus. Nun plant der Tierschutzverein für den 28. August ein Sommerfest mit vielen Aktivitäten.

Seefeld | Groß gefeiert werden soll das Sommerfest in diesem Jahr auf dem Lottihof in Seefeld. Nachdem die Feier zum zehnjährigen Jubiläum 2020 aufgrund von Corona abgesagt werden musste, will das Team des Aktion-Tier-Lottihofes nun eine besonders tolle Veranstaltung auf die Beine stellen. 10+1 ist das Motto, mit jeder Menge Aktivitäten für die kleinen und groß...

