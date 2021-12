Großbrand in Schwerin : Alle Feuerwehrleute der Stadt im Einsatz

Berufsfeuerwehr und alle fünf freiwilligen Wehren sind vor Ort. Wegen der aufsteigenden Rauchwolke wird dringend empfohlen, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schwerin | Die Schweriner Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren der Stadt sind am Mittwochabend zu einem Großbrand im Schweriner Stadtteil Wüstmark ausgerückt. Die Autowerkstatt in der Rudolf-Diesel-Straße brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Daraufhin wurden alle verfügbaren Feuerwehrleute der Landeshauptstad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.