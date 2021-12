Unser Dorf hat Zukunft : Grambow ist das schönste Dorf in Nordwestmecklenburg

Gewinner des diesjährigen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen auf Kreisebene fest. Bürgermeister Sven Baltrusch aus Grambow erhält Urkunde für 1. Platz.

Wismar / Grambow | In der Gemeinde Grambow in Nordwestmecklenburg ist jede Menge los. Es gibt einen Dorfmittelpunkt, der von den Bewohnern für Veranstaltungen genutzt wird, einen eigenen Dorfkonsum, eine App, viele Vereine und noch mehr engagierte Bewohner, die das Leben in Grambow aktiv mitgestalten. Und obendrauf verfügt die Gemeinde noch über eine eigene Dorfzeitung,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.