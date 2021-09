An der Fortscheune : Gemeinsames Herbstsingen in Dümmer

Gemeinde begrüßt die bunte Jahreszeit mit musikalischem Fest.

Dümmer | Wenn die Blätter sich langsam bunt färben und die reifen Früchte von den Bäumen geerntet werden, dann kündigt sich der Herbst an. Die farbenfrohe Jahreszeit will die Gemeinde Dümmer in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Herbstsingen begrüßen. Am Sonnabend, den 2. Oktober laden die Chorvereinigung Stralendorf, die Liedertafel Wittenburg und die Jagdhorn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.