Zickhusen : Gemeinsam musizieren und genießen in der Kirche

Endlich finden wieder Konzerte in der Kirche statt. Auch das Beisammensein nach der Musik kam nicht zu kurz.

Zickhusen | Wer bisher noch nicht wusste, wie viele Talente und Profis es in der Kirchengemeinde Alt Meteln, Groß Trebbow, Cramon gibt, der konnte sich am Sonnabendabend bei einem Konzert in der Kirche von Zickhusen selbst davon überzeugen. Denn das gemeinsame Musizieren und Genießen, unter der Federführung von Matthias Kunze Senior, zeigte, wie vielseitig das Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.