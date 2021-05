Die Gemeinde investiert : Lübstorf hat gleich mehrere Baustellen auf der Agenda

Einige Projekte sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Lübstorf | Da hat sich die Gemeinde Lübstorf in den kommenden Monaten so einiges vorgenommen. Gleich mehrere Baustellen sollen jetzt in Angriff genommen, einige sogar bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Die Gemeinde wird dafür noch einmal zusätzlich Geld in die Hand nehmen. Das haben die Vertreter unter anderem auf ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend beschlo...

