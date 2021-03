Grambow : Gemeinde plant Tempo 30 an Gefahrenstelle

Gemeindevertretung hat Reduzierung der Geschwindigkeit in der Ziegeleistraße zugestimmt. Landkreis muss Antrag prüfen.

Grambow | Besonders zur Erntezeit wird es gefährlich. Dann fahren tonnenschwere Traktoren und Zugmaschinen nahe an den Gartenhecken in der Ziegeleistraße entlang. Besonders 300 Meter hinter dem Abzweig zur Kreisstraße wird es in einer Kurve brenzlig. Hier ist es für die Fahrer der schweren Maschinen unmöglich, vorausschauend zu fahren. Wer an der Stelle die erl...

