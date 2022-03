Baustelle in Warnitz : Gehweg an der Grevesmühlener Chaussee wird instand gesetzt

Arbeiten auf Höhe der Bushaltestelle führen auch zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Schwerin | Durch Arbeiten am Gehweg an der Grevesmühlener Chaussee Höhe der Bushaltestelle kommt es vom 7. März an zu einigen Einschränkungen auch für Autofahrer. Der Eigenbetrieb SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin führt hier bis voraussichtlich zum 11. März Instandsetzungsarbeiten durch. Die Haltestelle kann während der Baumaßnahme weiterhi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.