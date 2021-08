Schwerin : Der Opfer der Mauer gedacht

Stadt, Landesbeauftragte und Zentrale für politische Bildung erinnerten an den 13. August 1961

Schwerin | Zwei Lehren seien aus dem 13. August 1961 zu ziehen, sagte Stadtpräsident Sebastian Ehlers. „Erstens: Demokratie und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Zweitens: Was an der Mauer geschehen ist, darf nie in Vergessenheit geraten.“ Gemeinsam mit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, und dem Direktor der Landes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.