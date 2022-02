Streit in der Buschstraße Schwerin : Gastronom Donald Wieck macht aus verbotenem Tresen einen Stehtisch

Die Stadt Schwerin untersagte den Aufbau eines Tresens. Das Möbelstück steht trotzdem in der Buschstraße. Es soll jetzt ein Stehtisch sein.

Schwerin | Der Streit um einen Tresen in der Buschstraße beherrschte Anfang November die Diskussionen in Schwerin. Gastronom Donald Wieck plante für die Wintersaison, einen Tresen vor sein Lokal La Bouche et El Pato zu stellen und dort Glühwein zu verkaufen. Doch die Stadt lehnte ab. Ein Tresen passe nicht zum historischen Stadtbild. Auch wolle man keine Partyme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.